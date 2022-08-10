إطلاق تطبيق لحماية نزاهة منافسات كرة القدم السعودية

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة "سبورت رادار" المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية، تطبيق SAFF Integrity للهواتف الذكية اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.
ويتيح التطبيق الجديد للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.
وكان الاتحاد السعودي وقع مع شركة "سبورت رادار" اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات.
وستتولى وحدة النزاهة المختصة في الاتحاد السعودي المسؤولية عن التعامل مع التقارير والبلاغات الواردة من خلال التطبيق والشروع بأي إجراءات ضرورية وفقاً للوائح الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي.
-
الاتحاد السعودي يعتمد آلية المشاركة في كأس السوبراعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين آلية المشاركة في مسابقة الكأس السوبر بنظامها الجديد اعتبارا من موسم 2022 - 2023.وستقام المسابقة من 3 ... رياضة سعودية
-
الاتحاد السعودي يعتمد "تأسيسية" قانون اللعب المالي العادلاعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وذلك تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار ... رياضة
-
الاتحاد السعودي يعلن تمديد عقد ريناردأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، تمديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، لغاية 2027.ونجح المدرب الفرنسي في قيادة ... رياضة سعودية