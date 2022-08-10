إطلاق تطبيق لحماية نزاهة منافسات كرة القدم السعودية

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة "سبورت رادار" المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية، تطبيق SAFF Integrity للهواتف الذكية اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

ويتيح التطبيق الجديد للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.

مادة اعلانية

وكان الاتحاد السعودي وقع مع شركة "سبورت رادار" اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات.

وستتولى وحدة النزاهة المختصة في الاتحاد السعودي المسؤولية عن التعامل مع التقارير والبلاغات الواردة من خلال التطبيق والشروع بأي إجراءات ضرورية وفقاً للوائح الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي.