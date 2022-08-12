أيمن الرفاعي: مالك الدليل يعتبر شاهداً في القضية

أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مالك الدليل يعتبر شاهدا في القضايا حتى وإن كان خارج المنظومة الرياضية.

وفي لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية" كشف أيمن الرفاعي: التسجيلات دليل قطعي ويمكن الاستناد عليها، وإن كان أخذ هذه التسجيلات من أجل الإثبات وتسليمها للجهة المختصة فهو تصرف صحيح ولا تفرض عليه عقوبات ولكن إن كان التسجيل لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنه يحق للنيابة العامة تحريك دعوى في حال رأت ذلك.

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وأضاف: يستطيع الطرف غير السعودي أن يقدم استئنافه إلى مركز التحكيم الرياضي "كاس" بينما لا يستطيع الأطراف الأخرى الذهاب إلى غير مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وختم الرفاعي "من يمتلك الدليل يعتبر شاهدا في القضية وهو أمر طبيعي" ردا على سؤاله بأخذ الدليل من أشخاص خارج المنظومة الرياضية.