الهلال يستنكر بيان مركز التحكيم الرياضي

أبدى نادي الهلال السعودي استغرابه من بيان مركز التحكيم الرياضي، الصادر يوم الجمعة، بشأن قضية اللاعب محمد كنو.
وقال الهلال في بيان نشره، يوم السبت، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": خالف البيان المادة 9/19 من القواعد الإجرائية لمراكز التحكيم الرياضي السعودي.
وشدد النادي على أن من أبرز المآخذ التي اعترض عليها الهلال على قرار غرفة فض المنازعات في القضية ذاتها، هو تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارا مجحفا بحق النادي، وبيان مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة.
واستنكر الهلال تبرير مركز التحكيم الرياضي، أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات، وقال: تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية، إلى أن صدر القرار برفضه، والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبل أن يصدرون بيانا إعلاميا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر.
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