خوليو سيزار: سأعود إلى النصر مدرباً

كشف البوليفي خوليو سيزار بالديفييزو أنه يتطلع للعودة إلى فريقه السابق النصر السعودي، وذلك للعمل كمدرب للفريق، مشددا على النادي بحاجة إلى المزيد من العمل والصبر من أجل الوصول إلى لقب دوري أبطال آسيا.

وخاض البالغ من العمر "50 عاما" تجربة مميزة مع نادي النصر في الفترة من 2001 إلى 2003، ويعد من أبرز المحترفين الذين مروا على الفريق في مركز صناعة اللعب، وبعد اعتزاله في 2009 اتجه إلى مجال التدريب، وأشرف على قيادة عدة أندية إضافة إلى منتخبي بوليفيا وفلسطين.

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وارتدى اللاعب الذي مثل منتخب بلاده في 84 مباراة قمصان أكثر من 10 فرق خلال مسيرته الاحترافية وذلك في بوليفيا والأرجنتين واليابان إضافة إلى تشيلي والسعودية وقطر والأكوادور وفنزويلا.

وعن مسيرته السابقة مع النصر، قال خوليو سيزار لـ "العربية. نت": لقد كانت تجربة فريدة لكونها الأولى في منطقة الخليج العربي، وأعتبرها واحدة من أفضل التجارب في مسيرتي الاحترافية، إضافة إلى أنني وجدت ترحابا ومودة من قبل جماهير النادي.

وأضاف: من الأهداف التي وضعتها هو أن أعود إلى النصر يوما ما، وذلك لتولي المسؤولية الفنية وتدريب الفريق، لدي مودة كبيرة تجاه النصر وجماهيره، مما جعلني أطلق اسم النصر على أحد أبنائي.

ولفت خوليو سيزار إلى أنه يحرص على متابعة مباريات النصر وأخبار النادي، وأوضح: أحرص على متابعة مواجهات الفريق رغم كثرة الارتباطات بسبب العمل التدريبي، وأرى أنه بات يملك فريقا جيدا في الوقت الحالي، وبإمكانه أن يكون منافسا قويا على لقب الدوري الموسم المقبل، كما أن الفريق لديه مزيج جيد من اللاعبين الأجانب والمحليين.

وأردف: من الجيد أن يضم الفريق محترفين من المستوى الأول إلى صفوفه، مثل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، صاحب المسيرة الرائعة، إضافة إلى الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وطالب المدرب البوليفي الصبر على الفريق في الفترة المقبلة، وأبان: حتى تفوز بالبطولات فأنت بحاجة إلى المزيد من العمل والصبر، على سبيل المثال أذا أردت تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عليك أن تملك لاعبين جيدين إضافة إلى جهاز فني مميز مع إدارة طموحة، وأنا واثق من أن النصر بات يملك هذه المتطلبات.

وكان النصر قد خرج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعدما بلغ هذا الدور للمرة الأولى، كما ودع نسخة 2021 من ذات الدور أمام غريمه الهلال السعودي.

وأثنى خوليو سيزار على تطور الدوري السعودي، قائلا: المسابقة نمت بشكل ملحوظ، والدليل على ذلك النجاحات التي حققها المنتخب السعودي الأول إضافة إلى منتخبات المراحل السنية، كما أن نسق المباريات تحسن بشكل كبير، وساهمت النوعية المميزة للاعبين الأجانب في تطور الدوري السعودي.