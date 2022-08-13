رابطة الأولى تطلق بوابة التصاريح الإلكترونية

أعلنت رابطة أندية الدرجة الأولى"يلو" إطلاق منصة إلكترونية مؤقتة لإصدار تصاريح حضور المباريات للجهات الإعلامية حتى الانتهاء من تجديد الموقع الرسمي.
وتتضمن اشتراطات استخراج التصريح على بطاقة الإعلام الرياضي وتصريح معتمد من وزارة الإعلام للصحف الإلكترونية وبعض من الاشتراطات المعتادة للحصول على مثل هذه التصاريح للدخول للملاعب.
مادة اعلانية
وينطلق دوري الدرجة الأولى "يلو" في الثاني والعشرين من الشهر الحالي على أن تصعد 4 فرق إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
اقرأ أيضاً
-
الأهلي يهبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخههبط الأهلي لأول مرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة يوم الاثنين.وكان نادي مدينة جدة ... رياضة سعودية
-
الخليج بطلاً لـ "الأولى".. وتأهل الوحدة والعدالة لـ "المحترفين"توج الخليج ببطولة دوري الدرجة الأولى "يلو" يوم السبت ورافقه في التأهل كل من أندية الوحدة والعدالة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية ... رياضة سعودية
-
خماسية الاتفاق تهبط بالحزم للدرجة الأولىهبط فريق الحزم رسميا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته 2 - 5 يوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.وسجل ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية