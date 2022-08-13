رابطة الأولى تطلق بوابة التصاريح الإلكترونية

أعلنت رابطة أندية الدرجة الأولى"يلو" إطلاق منصة إلكترونية مؤقتة لإصدار تصاريح حضور المباريات للجهات الإعلامية حتى الانتهاء من تجديد الموقع الرسمي.

وتتضمن اشتراطات استخراج التصريح على بطاقة الإعلام الرياضي وتصريح معتمد من وزارة الإعلام للصحف الإلكترونية وبعض من الاشتراطات المعتادة للحصول على مثل هذه التصاريح للدخول للملاعب.

مادة اعلانية

وينطلق دوري الدرجة الأولى "يلو" في الثاني والعشرين من الشهر الحالي على أن تصعد 4 فرق إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.