.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رابطة الأولى تطلق بوابة التصاريح الإلكترونية

  • الخط
شعار البطولة

رابطة الأولى تطلق بوابة التصاريح الإلكترونية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت رابطة أندية الدرجة الأولى"يلو" إطلاق منصة إلكترونية مؤقتة لإصدار تصاريح حضور المباريات للجهات الإعلامية حتى الانتهاء من تجديد الموقع الرسمي.

وتتضمن اشتراطات استخراج التصريح على بطاقة الإعلام الرياضي وتصريح معتمد من وزارة الإعلام للصحف الإلكترونية وبعض من الاشتراطات المعتادة للحصول على مثل هذه التصاريح للدخول للملاعب.

وينطلق دوري الدرجة الأولى "يلو" في الثاني والعشرين من الشهر الحالي على أن تصعد 4 فرق إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع عدد سفن نقل القمح من موانئ أوكرانيا إلى 14 سفينة ارتفاع عدد سفن نقل القمح من موانئ أوكرانيا إلى 14 سفينة
اكتشف المزيد