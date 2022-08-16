المنتخب السعودي يخسر من تركيا في نهائي "التضامن الإسلامي"

خسر المنتخب السعودي أمام المنتخب التركي يوم الثلاثاء بهدف دون رد في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي لرياضة كرة القدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ميتيهان ألتونباس لاعب منتخب تركيا ونادي لاسك النمساوي عند الدقيقة 26 من اللقاء.
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وكان المنتخب السعودي وصل إلى النهائي بعد فوزه على أذربيجان بهدف دون رد والمغرب بهدفين نظيفين قبل الفوز على الجزائر في نصف النهائي بهدفين لهدف، فيما تغلبت تركيا على السنغال والكاميرون والجزائر وأذربيجان في نصف النهائي.
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