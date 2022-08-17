الهلال يؤسس إدارة للرياضات النسائية

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال يوم الأربعاء تأسيس إدارة للرياضات النسائية تهدف لإنشاء وتطوير نظام شمولي وتعزيز تمكين المرأة في الرياضة السعودية.
ونشر الهلال عبر بيان على صفحته في "تويتر": قرر مجلس إدارة نادي الهلال تأسيس إدارة للرياضات النسائية في النادي بهدف إنشاء وتطوير نظام شمولي وتعزيز تمكين المرأة في الجانب الرياضي.
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وتشمل الرياضات التي ستكون تحت الإدارة النسائية رياضات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والكاراتيه والتايكوندو والمبارزة ورمي السهام.
وأعلن في بيان النادي تعيين روح العرفج مديرا للرياضات النسائية في الهلال ويضم الجهاز الإداري مشاعل الرشيد مساعد مدير إدارة وخلود النصار مساعد إداري وعبير الحميدي إداري.
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