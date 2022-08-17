الهلال يؤسس إدارة للرياضات النسائية

الهلال يهزم ألميريا بثنائية ودياً

تغلب الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف على فريق ألميريا الإسباني، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الأحد، على أرضية ملعب بيريلي في برمنغهام ...