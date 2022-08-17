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صالح أبو نخاع: سأكون في خدمة ضمك دائماً

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صالح أبو نخاع: سأكون في خدمة ضمك دائماً

دبي - قناة العربية

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كشف صالح أبو نخاع رئيس مجلس إدارة ضمك أن النادي ما زال يحتاج إلى الاستقرار مضيفا بأن مجلس الإدارة الجديد يجب أن يبني على نجاحات الإدارة السابقة.

وأوضح صالح أبو نخاع في لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية": كان هناك بعض التأخير في ملف المرشحين الآخرين وهو سبب الاستدعاء وأنا دائما في خدمة نادي ضمك.

وأضاف: كنت أتمنى تغليب المصلحة العامة ومازال نادي ضمك يحتاج إلى الخبرة والممارسة والاستقرار على جميع الأصعدة، وكنت أتمنى من مجلس الإدارة الجديد الذي أعلن ترشحه لا أعرف أي شخص منهم. ولم يتجاوب معنا مجلس الإدارة الجديد المرشح عندما حاولنا أن يعدلوا عن ترشحهم.

وزاد رئيس نادي ضمك: يجب أن يكون للجمعية العمومية قرار ورأي، وما أعلمه أن مندوب فرع وزارة الرياضة في المنطقة طلب من المرشحين تقديم ملفاتهم بأنفسهم بعد رفض الملفات التي تقدم بها مستثمر مع النادي قبل أن يُفسخ عقد استثماره بقرار من المحكمة.

واختتم صالح أبو نخاع: أكملنا ملف الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد وعملنا على إتمام جميع الملفات التي تساعد على استقرار النادي.

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