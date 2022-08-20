أهلي جدة: غريب هدد بعدم المشاركة مع الفريق

كشف أهلي جدة، يوم السبت، أن عبدالرحمن غريب قدم طلبا لإدارة النادي بعد نهاية مباريات الفريق في الموسم الماضي، أعلن خلاله رغبته الشديدة في عدم الاستمرار والرحيل.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد إعلان النصر تعاقده مع الدولي السعودي لـ 4 مواسم، قادما من الأهلي الذي هبط إلى دوري الأولى: ذكر اللاعب أن رغبته في الانتقال لفريق آخر تأتي في ظل رغبته في حجز مكانة له ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2022.

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وأضاف: وعند عودة الفريق إلى التدريبات، واصل اللاعب طلبه المستمر بالخروج رغم كل المحاولات التي قدمتها الإدارة لبقاء اللاعب، خاصة مع تجديد عقده في الموسم الماضي لثلاث مواسم، وأثناء معسكر الفريق الإعدادي في أزميت التركية، تواجد وكيل أعمال اللاعب في المعسكر، مطالبا بنفس الرغبة رافضا في الوقت ذاته كافة المحاولات للبقاء، كما تحدث اللاعب عن عدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل، حتى يسمح له بالخروج والانتقال من النادي.

ولفت البيان إلى أن غريب أرسل رسالة عبر البريد الالكتروني مطالبا بشراء المدة المتبقية من عقده، وبأنه لن يشارك مع الفريق مستقبلا، في حال عدم الموافقة على انتقاله.