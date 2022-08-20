أهلي جدة: غريب هدد بعدم المشاركة مع الفريق

كشف أهلي جدة، يوم السبت، أن عبدالرحمن غريب قدم طلبا لإدارة النادي بعد نهاية مباريات الفريق في الموسم الماضي، أعلن خلاله رغبته الشديدة في عدم الاستمرار والرحيل.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد إعلان النصر تعاقده مع الدولي السعودي لـ 4 مواسم، قادما من الأهلي الذي هبط إلى دوري الأولى: ذكر اللاعب أن رغبته في الانتقال لفريق آخر تأتي في ظل رغبته في حجز مكانة له ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2022.
وأضاف: وعند عودة الفريق إلى التدريبات، واصل اللاعب طلبه المستمر بالخروج رغم كل المحاولات التي قدمتها الإدارة لبقاء اللاعب، خاصة مع تجديد عقده في الموسم الماضي لثلاث مواسم، وأثناء معسكر الفريق الإعدادي في أزميت التركية، تواجد وكيل أعمال اللاعب في المعسكر، مطالبا بنفس الرغبة رافضا في الوقت ذاته كافة المحاولات للبقاء، كما تحدث اللاعب عن عدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل، حتى يسمح له بالخروج والانتقال من النادي.
ولفت البيان إلى أن غريب أرسل رسالة عبر البريد الالكتروني مطالبا بشراء المدة المتبقية من عقده، وبأنه لن يشارك مع الفريق مستقبلا، في حال عدم الموافقة على انتقاله.
-
الآسيوي: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب من غرب القارةفاز عبدالرحمن غريب، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، بتصويت الجماهير لأبرز لاعب من غرب آسيا في دور المجموعات من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، ... رياضة سعودية
-
النصر يضم غريب من أهلي جدة لأربعة مواسمأعلن النصر يوم السبت عن ضم اللاعب الدولي عبد الرحمن غريب قادمًا من أهلي جدة بعقد دائم ولمدة 4 مواسم.ويعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وخاض 117 مباراة ... رياضة
-
كوردوبا: إنتر فريق رائع.. والنصر كسب أوسبيناوصف إيفان كوردوبا، النجم السابق للمنتخب الكولومبي، الفريق الحالي لإنتر ميلان بالرائع، مشددا على أنه بحاجة إلى المزيد من الانتصارات من أجل الاستمرار في ... رياضة عالمية