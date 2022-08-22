الهلال يكشف عن شعاره الجديد

كشف الهلال السعودي عن شعاره الجديد وطقم الفريق للموسم المقبل في حفل أقيم يوم الاثنين في العاصمة الرياض.

وتحت عنوان "عراقة ومستقبل" شرح الهلال شعاره الجديد الذي أكتسى اللون الأزرق ممثلاً للون الهلال، واندماج حرفي "ه" باللغة العربية و "H"باللغة الإنجليزية إذ كتب الأول بقوسي الهلال رمزاً للإصابة والثاني اختصاراً لاسم الهلال، واندماج الحرفين باللغتين لتمثيلب الشعار على هيئة درع شامخ وصلب يناسب كافة الرياضات وحاملاً قيم ومبادئ النادي.













