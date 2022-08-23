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الهلال يسجل فائضاً قدره 67 مليون ريال سعودي

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الهلال
من فوز الهلال ببطولة الدوري الموسم الماضي

الهلال يسجل فائضاً قدره 67 مليون ريال سعودي

العربية.نت

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أعلن نادي الهلال السعودي تسجيل فائض 66.9 مليون ريال عن السنة المالية الماضية وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت يوم الثلاثاء بحضور 97% من القوة التصويتية الكلية.

وأشار الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الإيرادات خلال السنة المالية المذكورة بلغت 706.9 مليون ريال سعودي مقابل 640 مليون ريال مصروفات خلال ذات الفترة.

وشهدت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد الشعار الجديد للنادي والذي تم إطلاقه يوم الاثنين في حفل أقيم بالعاصمة السعودية الرياضية.

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