تحويل مسمى الدوري السعودي إلى دوري روشن

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيع اتفاقية مع شركة روشن المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتكون راعياً لمسابقة الدوري في الموسم الجديد ولمدة 5 سنوات، وذلك عقب توقيع الاتفاقية بين الطرفين وهو أكبر عقد رعاية في تاريخ الدوري بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي.



وسيكون مسمى المسابقة دوري روشن السعودي وذلك بحسب ما أعلن الطرفان يوم الثلاثاء.



وحمل الدوري السعودي مسمى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منذ بداية موسم 2018-2019 وحتى نهاية الموسم الماضي، فيما بدأت رعاية الشركات للمسابقة في 2010 عندما تم تسمية الدوري بـ"دوري زين للمحترفين" مدة 3 مواسم، وبعدها رعت شركة عبداللطيف جميل الدوري السعودي وأصبح اسمه دوري جميل للمحترفين بين 2013 وحتى 2017.





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