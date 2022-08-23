MBC للحلول الإعلانية تجدد شراكتها مع قنوات SSC

جددت MBC للحلول الإعلانية(MMS) إتفاقية الشراكة المبرمة مع شبكة قنوات التلفزيون والقنوات الرقمية لشركة الرياضة السعودية (SSC) للسنوات الثلاث القادمة لتبقى الوكيل الإعلاني الحصري لقنوات SSC.

وستبث شبكة SSC أكبر المنافسات الرياضية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أشهر دوريات كرة القدم والرياضات العالمية عبر قائمة من القنوات التي يمكن متابعتها من خلال الإشتراك في GoBox و منصة Shahid.



وتعد كرة القدم أكثر الرياضات متابعة في المملكة، حيث بلغت حصة بعض المباريات 52٪ من مجموع مشاهدات الجمهور و40% من مشاهدات المنازل، حيث أكملت الأسر التي تشاهدها 80% من وقت المباراة. و تمتلك SSC حقوق البث الحصري لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي بالإضافة إلى البطولات الإقليمية والدولية التي تتضمن بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتصفيات آسيا وكأس آسيا 2023 الذذي سيقام في الصين ودوري أبطال آسيا ، بالإضافة إلى أفضل المنافسات الرياضية الأخرى كذلك مثل كرة القدم الامريكية (NFL) والفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات (WRC) ودوري كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة المحلي.