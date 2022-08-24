الهلال يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الخليج

تعود عجلة دوري روشن السعودي إلى الدوران مجدداً بعد أقل من شهرين على نهاية النسخة الماضية، إذ يرحل البطل الهلال يوم الخميس إلى المنطقة الشرقية لمواجهة الصاعد الخليج، بينما يخوض الفيحاء بطل كأس الملك اختباراً صعباً أمام ضمك خامس ترتيب الموسم الماضي.

وحقق الهلال بطولة الدوري الموسم الماضي في اليوم الأخير من المسابقة بعد منافسة شرسة مع اتحاد جدة الذي كان متقدماً بفارق كبير قبل أن يفقد الأفضلية في الأمتار الأخيرة.

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ولم يبرم الهلال تعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية إثر منعه من غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي على خلفية توقيع لاعبه محمد كنو على عقد جديد مع النصر ومن ثم تمديد تعاقده مع ناديه الحالي، لكن في المقابل احتفظ بطل الدوري السعودي 3 مرات متتالية بلاعبه البيروفي أندري كاريو، وكذلك مدد عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي تولى المهمة في فبراير الماضي.

وفي المقابل تعاقد الخليج مع مجموعة من اللاعبين منهم الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك ومواطنه لوكاس سوزا والغابوني أندريه بيوجو بوكو والجزائري جمال الدين بلعمري، ويتولى تدريبه البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي حقق كأس الملك 2019 مع التعاون وفترة قصيرة الموسم الماضي مع النصر.

ويفتتح الفيحاء المسابقة بلقاء ضمك على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إذ أبقى كلا الفريقين على مدربيهما الصربي فوك رازوفيتش والكرواتي ريزيتش بعد المستويات التي قدماها الموسم الماضي، وتعاقد الأول مع البرازيلي باولينيو من الشباب والإسباني فيكتور رويز، بينما جلب الآخر الهولندي آدم ماهر والجزائري عبدالقادر بدران.