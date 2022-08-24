بداية البطل.. التعثر من نصيب الفتح والنصر

يأمل لهلال مواصلة سجله المثالي في حصد النقاط الثلاث في المباراة الأولى التي تلي تتويجه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين عندما يلعب على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام أمام مضيفه الخليج الصاعد حديثا.

وكان الاتحاد بطل دوري المحترفين في موسم 2008 – 2009 استطاع الفوز بأولى مواجهاته في الموسم الجديد عندما هزم الفتح 1-2 خارج أرضه بهدفي صالح الصقري ومحمد نور كما خطف الهلال النقاط الثلاث في أولى مباريات موسم 2010-2011 بعد تحقيقه بطولة الموسم الفائت.

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وواصل الهلال نتائجه الإيجابية في أولى جولات الموسم الرياضي 2011 – 2012 بعد تحقيق بطولة الدوري عندما هزم هجر 1 – 2 عن طريق المغربي يوسف العربي كما تغلب الشباب بطل الموسم الفائت على نجران في الجولة الأولى برباعية نظيفة سجلها نايف القاضي وعبدالمجيد الرويلي ومارسيلو كماتشو.

وفشل الفتح بطل 2012-2013 في خطفه النقاط الكاملة في أول مواجهات الموسم الجديد عندما تعادل أمام التعاون بهدف لمثله بينما افتتح النصر موسمه الجديد برباعية في مرمى نجران بعد فوزه بدوري 2013-2014 وسجلها حسن الراهب وأدريان ميرزيفسكي وماركينوس قبل أن يتعثر في أولى مبارياته في الموسم اللاحق بعد الفوز بموسم 2014-2015 عندما تعادل سلبياً مع هجر.

وخطف الأهلي نقاط مضيفه الاتفاق برباعية في أولى جولات 2016-2017 أحرزها عمر السومة ومصطفى بصاص وتيسير الجاسم.

وفي افتتاح موسم 2017-2018 واصل الهلال عادته بالانتصار في الجولة الأولى بعد التتويج بعدما هزم الفيحاء بثنائية عبدالله الحافظ وعمر خربين قبل أن يعود ويهزم الخصم نفسه في افتتاح الموسم التالي بهدف محمد كنو.

وبعد تتويجه ببطولة الدوري لموسم 2018-2019 افتتح النصر موسمه بتجاوز ضيفه ضمك بثنائية عبدالرزاق حمدالله وجوليانو فيما واصل الهلال سجله المثالي بالانتصارات في أولى الجولات بعد التتويج بعدما عبر العين بهدف علي البليهي والطائي في افتتاح الموسم الماضي بهدف صالح الشهري.