هداف التشيك ومينا.. أبرز المهاجمين الجدد في الدوري السعودي

ضمت أندية دوري روشن السعودي عدداً من المهاجمين استعداداً للموسم الجديد، وأبرز تلك الأسماء هو الإسباني سانتي مينا وجان دافيد بيغويل هداف الدوري التشيكي.

وأعلن نادي الشباب تعاقده مع لاعبين في الهجوم وهما الإسباني سانتي مينا قادماً من سلتا فيغو وفي رصيده 7 أهداف دورية من أصل 33 لقاء الموسم الماضي وزميله الجديد الغابوني أرون بوبينزا الذي أنهى بطولة الدوري القطري مع العربي بعدد 8 أهداف في 16 مباراة.

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وتعاقد الخليج مع الكولومبي بريان رياسكوس والذي سجل 6 أهداف في 15 مباراة مع ميتاليست خاركيف في دوري الدرجة الثانية الأوكراني وهدف وحيد في ثماني مباريات مع غراسهوبرز السويسري كما وقع مع المهاجم الألباني سوكول سيكاليشي الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري التركي بعشرة أهداف في 34 مباراة بقميص قونية سبور.

وفضل نادي العدالة الذهاب إلى أندية أميركا الجنوبية للتعاقد مع مهاجم بعدما ضم الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس الذي أنهى الموسم الماضي بتسعة أهداف في 14 لقاء مع أوداكس إيتاليانو التشيلي.









رياسكوس الخليج سيكاليشي القادم من قونية سبور الأرجنتيني بالاسيوس مهاجم العدالة مبينزا بطل أفريقيا والدوري المغربي جان دافيد بيغويل مهاجم الوحدة

وتعاقد الوحدة مع المهاجم الفرنسي جان دافيد بيغويل الذي سجل 13 هدفاً في الدوري التشيكي من 28 مع ناديه فيكتوريا بلزن وفوزه في الموسم نفسه بهداف الموسم وبطولة الدوري.

ووقع ضمك مع المهاجم البرازيلي برونو دوارتي قادماً من فيتوريا غيمارايش البرتغالي منهيا مسابقة الدوري الماضية بسبعة أهداف من 31 مشاركة فيما راهن الطائي على الكونغولي غاي مبنزا بطل دوري أبطال أفريقيا الماضية والدوري المغربي مع الوداد برصيد 16 هدفا في 28 مباراة وتتويجه هدافا للبطولة.

واستبدل الفتح مهاجمه السابق الكرواتي ايفان سانتيني بالبيروفي أليكس فاليرا مهاجم يونفرسيتاريو دي ديبورتيس البيروفي بعدما سجل في الموسم الماضي 12 هدفاً في 17 مباراة، بينما خطف الرائد جوليو تفاريس من الرأس الأخضر هداف نادي ديجون الفرنسي التاريخي ولاعب فريق الفيصلي الموسمين الماضيين بعد تسجيله 9 أهداف في 27 مباراة دورية.