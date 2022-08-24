خبرة دوري أبطال أوروبا.. النصر يتفوق بـ97 مباراة

تضم النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي لاعبين شاركوا في 265 مباراة في دوري أبطال أوروبا، البطولة القارية الأهم في العالم، يتقدمهم لاعبو النصر، بينما خلت قوائم 6 أندية أبرزها اتحاد جدة من لاعبين سبق لهم المشاركة في المسابقة العريقة.

وتتزامن عودة دوري روشن السعودي في نسخته الجديدة مع قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس.

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وتكتنز قائمة النصر لاعبين شاركوا في 97 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزهم البرازيلي لويز غوستافو الحائز على المسابقة مع بايرن ميونخ والذي شارك في 31 مباراة بقميصي بايرن ومواطنه فولفسبورغ، وبعده الكاميروني فنسنت أبوبكر الذي خاض 23 مباراة رفقة بشكتاش التركي وبورتو البرتغالي، وأندرسون تاليسكا الذي سبق له المشاركة في 22 مباراة مع بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي، وأخيراً الوافد الجديد الكولومبي ديفيد أوسبينا برصيد 21 مباراة مع أرسنال الأنجليزي ونابولي الإيطالي.



ويحل الشباب ثانياً برصيد 58 مباراة في دوري أبطال أوروبا يقاسمها الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي خاض 30 مباراة في دوري الأبطال مع أتلتيكو مدريد، فالنسيا وإشبيلية، والبولندي غريغور كريتشوفياك الذي لعب 28 مباراة مع إشبيلية وباريس سان جيرمان ولوكوموتيف موسكو.

وشارك لاعبو الهلال، بطل الدوري الموسم الماضي، في 42 مباراة ببطولة دوري الأبطال، أكثرهم موسى ماريغا الذي دافع عن قميص بورتو في 24 مباراة، وبعده الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي ظهر 11 مرة في البطولة مع أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وأندري كاريو الذي خاض 6 مباريات مع سبورتينغ لشبونة، وإيغالو الذي ظهر مرة واحدة كانت مع مانشستر يونايتد.



ويضم ضمك لاعبين شاركوا في 25 مباراة في "ذات الأذنين" يتقدمهم العربي هلال سوداني بواقع 14 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي، والأخير شارك معه متوسط الميدان أنتوليتش في 8 مباريات، والهولندي آدم ماهر الذي خاض 3 مباريات مع آيندهوفن.

وشارك ألبرتو بوتيا مدافع الوحدة، الصاعد الجديد، في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع أولمبياكوس اليوناني، علماً بأنه كان ضمن قائمة برشلونة الفائزة بالبطولة نسخة 2008-2009 لكنه لم يلعب أي دقيقة وبقي على مقاعد الاحتياط في مباراة واحدة، أما زميله القادم من لكسمبورغ جيرسون رودريغيز فاشترك في 5 مباريات بالبطولة مع دينامو كييف الأوكراني.



ولعب ثنائي الفيحاء فلاديمير ستويكيتش وزميله اليوناني تاخيتيديس 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا، فالأول ظهر 8 مرات مع بارتيزان بلغراد وسبورتينغ لشبونة، والثاني شارك في 3 مباريات مع أولمبياكس.

وشارك الغيني ألفا سيميدو متوسط ميدان الطائي في 3 مباريات بـ"ذات الأذنين" مع بنفيكا البرتغالي، أما الألماني أمين يونس لاعب الاتفاق فظهر مرة واحدة مع نابولي الإيطالي ، وألفارو ميدران مثلها مع ريال مدريد، ومارتن أنغا لاعب العدالة كذلك في مباراة واحدة بقميص أرسنال الإنجليزي.



وخلت قوائم أندية أبها، الباطن، الاتحاد، الخليج، الفتح والرائد من لاعبين سبق لهم المشاركة في البطولة المنتظر انطلاقة نسختها الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.