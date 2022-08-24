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سلتا فيغو يعلن انتقال مينا إلى الشباب

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سانتي مينا
هدف سابق له في مرمى برشلونة

سلتا فيغو يعلن انتقال مينا إلى الشباب

العربية.نت

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أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني يوم الثلاثاء انتقال مهاجمه سانتي مينا إلى الشباب السعودي بنظام الإعارة حتى 30 يونيو من العام المقبل.

ونشر سلتا فيغو عبر موقعه الرسمي بيانا يؤكد اتفاقه مع الشباب السعودي على انتقال مهاجمه الإسباني إلى الأخير حتى 30 يونيو.

وشارك مينا بقميص سلتا فيغو الموسم الماضي في 33 لقاء سجل خلالها 7 أهداف فيما أحرز 2 من 3 مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسبق لمينا اللعب للفئات العمرية لنادي سلتا فيغو قبل اللعب للفريق الأول والانتقال منه إلى فالنسيا ثم العودة إلى النادي السماوي.

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