محترفو الدوري السعودي.. 12 لاعباً ينتظرون المونديال

ينتظر 12 لاعباً محترفاً أجنبياً يشاركون في دوري روشن السعودي شهر نوفمبر المقبل للظهور في كأس العالم 2022، إذ يتوزعون بين قارات آسيا، أميركا الشمالية والجنوبية، أوروبا وإفريقيا.

ويعد لاعبو الكاميرون الأكثر بين جميع جنسيات المنتخبات المشاركة إذ يحضر 4 لاعبين وهم فنسنت أبوبكر مهاجم النصر وهداف منتخب بلاده في كأس إفريقيا الأخيرة ولياندر توامبا مهاجم التعاون الذي خاض مع منتخب بلاده تصفيات كأس العالم وكأس إفريقيا وزميلهما كولينز فاي الظهير الأيسر لنادي الطائي والذي أكمل 49 لقاء دوليا مع الكاميرون بالإضافة إلى ديفس إيباسي حارس مرمى أبها الجديد والاحتياطي لأندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي في منتخب الأسود الذي يقع في المجموعة السابعة مع البرازيل وصربيا وسويسرا.

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وتشهد قائمتا تونس والمغرب في المونديال حضورا لافتاً في أندية دوري روشن إذ سبق للتونسي بلال عيفة لاعب أبها ونعيم سليتي زميله في المنتخب ونجم الاتفاق الانضمام لقائمة منتخب بلادهم الأخيرة في تصفيات كأس إفريقيا، قبل مواجهة فرنسا والدنمارك وأستراليا، بينما شهدت القائمة المغربية للمواجهات نفسها في شهر يونيو الماضي وجود فيصل فجر ومنير المحمدي تعاقدا نادي الوحدة الصاعد.

وفي أميركا الجنوبية يواصل مدربو أورغواي ضم مارتن كمبانيا حارس مرمى الباطن منذ 2018 بين أساسي واحتياطي رغم أن أول استدعاء له يعود إلى 2014 ليكون ضمن قائمة المنتخب الذي سيواجه البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.



وفي أميركا الشمالية يبرز اسم الكوستاريكي أوسكار دوارتي مدافع نادي الوحدة الجديد والذي قاد منتخب بلاده في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم أمام نيوزلندا، إذ خاض 68 مباراة مع منتخب بلاده أبرزها بطولتا كأس العالم 2014 و2018 وكوبا أميركا 2011 و2016 والكأس الذهبية 2019 و2021 ودوري الأمم لأميركا الشمالية 2021 و2022 ويستعد لمجموعة صعبة تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.



ويعد الكوري الجنوبي كيم سيونغ المرشح الآسيوي الوحيد للمشاركة في كأس العالم القادمة بين محترفي أندية الدوري السعودي إذ ارتدى قميص منتخب بلاده منذ 11 عاما شارك خلالها في كأس العالم 2014 و2018 بديلاً وكأس آسيا 2015 و2019 وتضم مجموعة بلاده منتخبات البرتغال وغانا والأوروغواي.

ويمثل منتخبات أوروبا البولندي غريغور كريتشوفياك لاعب وسط نادي الشباب والدولي منذ 2008 وفي حوزته 5 أهداف ومشاركات كبرى سابقة مثل مونديال 2018 وكأس أوروبا 2016 و2020 ودوري الأمم الأوروبية وقد يكون ضمن قائمة بلاده للمجموعة الرابعة من المونديال والتي تشمل الأرجنتين والسعودية والمكسيك.