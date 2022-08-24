إنجازات غارسيا في فرنسا.. ونونو لا يعرف البطولات

تعاقدت أندية دوري روشن السعودي مع مدربين بارزين قبل انطلاق الموسم الجديد في طليعتهم الفرنسي رودي غارسيا والبرتغالي نونو سانتو والإسباني فيسنتي مورينو.

وتنطلق المسابقة يوم الخميس بمباراتي الفيحاء وضمك والخليج الوافد الجديد أمام الهلال الفائز بالنسخ الثلاث الماضية.

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وأبقت 6 أندية على مدربيها من الموسم الماضي للدوري السعودي للمحترفين وهم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والروماني ألين هورفات مدرب الباطن والكرواتي كرشمير ريزتش مدرب ضمك والصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء واليوناني جورحيوس دونيس مدرب الفتح والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق.

ويمثل تعاقد النصر مع غارسيا تحدياً جديداً للأخير الذي سبق له تحقيق عدد من الإنجازات كان أبرزها الدوري الفرنسي مع ليل في 2011 وكأس فرنسا للعام نفسه بالإضافة إلى عدد من الأدوار النهائية للبطولات القارية نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 مع ليون الفرنسي وثمن نهائي البطولة نفسها في 2016 مع روما الإيطالي فيما استطاع قيادة مارسيليا الفرنسي نهائي الدوري الأوروبي 2018 وثمن نهائي 2010 و2015 ليل وروما ونهائي كأس الرابطة الفرنسية مع ليون في 2020.

ويسعى البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب نادي الاتحاد إلى كتابة فصل نجاح جديد في مسيرته بعدما سبق له التتويج مرة واحدة في مسيرته مدربا عندما أعاد وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الدرجة الممتازة متصدرا ترتيب أندية "التشامبيونشيب" 2018 كما قاد "الذئاب" إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 2020 ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 بالإضافة إلى استطاعته إبقاء الفريق ضمن المراكز الدافئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاثة أعوام متتالية، بينما شهدت فترته مدربا لفالنسيا الإسباني تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا 2016 للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.

ويعول الشباب على الإسباني فيسنتي مورينو بطل دوري الدرجة الثانية مع نادي إسبانيول في 2020-2021 والوصول بفريقه الكتالوني إلى ربع نهائي كأس إسبانيا الماضية.

ويأمل الوحدة قيادة مدربه الصربي برونو أكرابوفيتش له إلى المنصات كما اعتاد مع أنديته السابقة بعد فوزه مع لوكوموتيف بلوفديف البلغاري ببطولات الكأس لعامي 2019 و2020 وكأس السوبر البلغارية ومع شكنديا تيتوفو المقدوني ببطولة كأس 2016 كما قاد سسكا صوفيا البلغاري مباراة واحدة في الدوري الأوروبي للموسم الماضي.

وينتظر أبها تأثير مدربه البلجيكي سفين فانديربروك على الفريق كي يساهم في تقدمه بعدما استطاع قيادة الجيش الملكي المغربي للفوز بكأس العرش 2020 بالإضافة إلى قيادته سيمبا التنزاني حتى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 والتتويج ببطولات الدوري والكأس وكأس السوبر.

ويراهن الطائي على مدربه البرتغالي بيدرو ميغيل "بيبا" الذي سبق له الوصل إلى ربع نهائي الكأس البرتغالية مع باكوش فيريرا أمام فاماليكاو في 2020 وربع نهائي كأس أليانز في العام اللاحق قبل الخسارة من بورتو.

وتعاقدت أندية الرائد والتعاون والخليج والعدالة، منذ الموسم الماضي، مع أسماء سبق لها خوض المسابقة إذ عين الرائد الروماني ماريوس سوموديكا مدرباً للفريق والذي سبق له تدريب الشباب مرتين وفوزه بكأس رومانيا وكأس السوبر مع أندية كلوج وأسترا جورجو.

أما الخليج اعتمد على خبرة البرتغالي بيدرو إيمانيول الذي عرفته دكتا التعاون والنصر بعد تحقيقه مع الأول بطولة كأس الملك 2019 وبطولتي الكأس البرتغالية 2012 بشعار أكاديميكا كويميرا والكأس القبرصية مع أبولون ليماسول.

وأعاد التعاون بركليس شاموسكا مدرب الفيصلي والشباب والهلال السابق والذي قاد فريقه العنابي إلى منصة بطولة كأس الملك 2021 وكأس البرازيل 2004 مع إشبورتي كلوب سانتو أندري وكأس الرابطة اليابانية 2008 رفقة أويتا ترينيتا فيما حقق عددا من بطولات المناطق البرازيلية مثل باهيا مع نادي فيتوريا في 1995 وألاغواس مع سنترو سبورتيفو ألاغواس في 1999 وسانتا كاتارينا مع أفاي في 2010.

واعتمد العدالة على تجربة التونسي يوسف المناعي السابقة في نادي القادسية عندما قادهم لموسمين في 2019 حتى 2021.