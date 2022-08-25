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صفقات الشباب الجديدة تسعى لاستغلال ظروف الباطن

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نواف العابد الشباب الباطن
الشباب انتصر في آخر مباراة بين الفريقين 4-0

صفقات الشباب الجديدة تسعى لاستغلال ظروف الباطن

العربية.نت

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يقص الشباب رابع دوري روشن السعودي للمحترفين شريط مشاركته بالنسخة الجديدة من المسابقة يوم الجمعة بملاقاة الباطن معززاً بصفقاته الجديدة، بينما سيدخل الأخير دون تغيير عن الموسم الماضي، نظراً لعدم قدرة النادي على نيل شهادة الكفاءة المالية.

واحتل الشباب المركز الرابع في الموسم الماضي، بينما نجا الباطن من الهبوط إلى الدرجة الأولى بفضل المواجهات المباشرة مع الفيصلي أحد الهابطين إلى الدرجة الأدنى.

وأبرم الشباب مجموعة من التعاقدات اللافتة، إذ جلب الحارس الكوري الجنوبي الدولي كيم سيونغ جيو، والبولندي الدولي غريغور كريتشوفياك والجناح الغابوني آرون بوبندزا والمهاجم الإسباني سانتي مينا لاعب سلتا فيغو، ويتولى تدريبه الإسباني فيسينت مورينو في تجربته الأولى خارج بلاده بعدما تولى تدريب أندية خيريز وخيمناستيك ومايوركا وأخيراً إسبانيول حتى نهاية الموسم الماضي.

وصدم الباطن بواقع عدم قدرته على تسجيل صفقاته الجديدة بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه القدرة على قيد لاعبيه الجدد، ما يعني أن النادي سيلعب بلاعبين أجنبيين فقط وهما الحارس الأورغوياني مارتن كامبانيا والمدافع البرازيلي ماوريسيو أنتونيو.

وتعاقد الباطن مع الكولومبي خوان سيباستيان بيدروزا والعراقي سعد ناطق، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين يتقدمهم عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر واتحاد جدة السابق.

وأعلن أبها التعاقد يوم الأربعاء مع الدولي العراقي ناطق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

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