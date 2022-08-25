العدالة يتطلع لبداية قوية أمام الاتحاد

يستعد الاتحاد لخوض الموسم الجديد من دوري روشن السعودي عندما يواجه مضيفه العدالة يوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق بداية قوية للموسم بعدما حل وصيفا لبطل المسابقة الماضية الهلال بفارق نقطتين، فيما يحاول العدالة الوافد الجديد تثبيت أقدامه في البطولة التي صعد إليها للمرة الأولى في تاريخه مطلع موسم 2019-2020.

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ويراهن العدالة على عدد من صفقاته الجديدة المحلية التي أبرمها مثل الحارس علي العامري الذي سبق له حراسة مرمى الاتحاد والكوكب والأنصار والنهضة وعارف آل حيدر المشارك في المسابقة العامين الماضيين بشعار ضمك والذي أنهى الموسم الماضي خامس الترتيب.

وعزز العدالة فريقه بثمانية لاعبين أجانب وهم ميلان مياتوفيتش حارس المرمى من الجبل الأسود والمتوج بدوري وكأس بلاده مع نادي رودار بلييفيا والمدافع السويسري مارتن أنغا لاعب أكاديمية أرسنال الإنجليزي وزميله الغيني ميكيل ديرستام الفائز بكأس السويد رفقة غوتيبورغ.

وفي خط الوسط تعاقد العدالة مع البرازيلي إيدسون والبيروفي كرستوفر غونزاليس المتوج بكأس السوبر التشيلية مع كولو كولو، بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي الجناح الكولومبي رينالدو لينيس ومواطنه أندرسون بلاتا والأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس.

ووقع اتحاد جدة مع محترفين خلال فترة الانتقالات الصيفيىة وهما هيلدر كوستا جناح منتخب أنغولا ولاعب أندية بنفيكا البرتغايل وموناكو الفرنسي وفالنسيا الإسباني ووولفرهامبتون وليدز الإنجليزيين السابق بالإضافة إلى المصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر سابقا، فيما تعاقد مع محليين اثنين وهما زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي أحد سابقا ومحمد الصيعري مهاجم الفيصلي السابق ولاعب الاتحاد في الفترة من 2013 حتى 2015.