أهلي جدة يبدأ رحلة "الأولى" بتعادل مخيب مع القيصومة

تعثر أهلي جدة بالتعادل 1 - 1 مع القيصومة في أولى مبارياته ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه.
وتقدم الأهلي بهدف عبدالله المقرن عند الدقيقة 26 لينهي الشوط الأول متقدما قبل أن يتعرض أصحاب الأرض للنقص العددي بطرد محمد المجحد لاعب الوسط قبل أن يطرد أحمد حريصي لاعب القيصومة ويسجل بعدها زميله الجزائري حميد جاوشي هدف التعادل في الدقيقة 91.
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ويحل الأهلي ضيفا على الأخدود في الجولة الثانية بينما يستضيف القيصومة نادي العربي.
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