ضمك يهزم الفيحاء على ملعبه في افتتاح دوري روشن السعودي

افتتح فريق ضمك الموسم الجديد لبطولة دوري روشن السعودي بالفوز 1 - صفر على مضيفه الفيحاء يوم الخميس في المرحلة الأولى للمسابقة.
وتقمص الكرواتي دوماغوي أنتوليتش دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 51، محرزا أولى أهداف المسابقة في موسم 2022 - 2023 بتلك النتيجة، حصد ضمك أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم.
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