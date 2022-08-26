ثنائية إيغالو وماريغا تمنح الهلال نقاط الخليج

استهل الهلال حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري روشن السعودي الذي توج به في المواسم الثلاثة الأخيرة على أفضل وجه حيث تغلب 2 - صفر على مضيفه الخليج في المرحلة الأولى للمسابقة يوم الخميس.

وافتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه النيجيري المخضرم أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله المالي موسى ماريجا الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 25.

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وبتلك النتيجة حصل الهلال على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الجديد كما افتتح ضمك المسابقة بهدف دون رد على مضيفه الفيحاء.