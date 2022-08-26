نونو يقود الاتحاد لعبور العدالة بثلاثية نظيفة

دشن الاتحاد وصيف البطل مشواره مع المدرب الجديد نونو إسبريتو سانتو بالفوز 3-صفر على العدالة الصاعد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

افتتح المدافع أحمد شراحيلي التسجيل من تسديدة منخفضة بعد تمريرة بالرأس من حمدان الشمراني بعد ربع ساعة من البداية.

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وكان يمكن للاتحاد مضاعفة النتيجة لكن ميلان مياتوفيتش حارس العدالة وقف بالمرصاد، كما منع القائم تسديدة رومارينيو في بداية الشوط الثاني.

وانتظر فريق نونو، مدرب توتنهام وولفرهامبتون وبورتو السابق، حتى الدقائق الأخيرة لينهي مقاومة العدالة.

وأكد البديل هارون كمارا الانتصار في الدقيقة الأخيرة حين استغل هفوة دفاعية وانفرد بالحارس ليضيف الهدف الثاني. وأكمل الشمراني الثلاثية حين تابع تسديدته التي ارتدت من مياتوفيتش في الوقت بدل الضائع.

وبدأ لاعب الوسط المصري طارق حامد أساسيا في مباراته الرسمية الأولى مع الاتحاد بجانب مواطنه المدافع أحمد حجازي.

ويسعى الاتحاد لتعويض خيبة الأمل في الموسم الماضي حين احتل الصدارة في معظم الفترات قبل أن ينتزع الهلال اللقب في الرمق الأخير.

واستهل الهلال الموسم الجديد بالفوز 2-صفر على الخليج أمس الخميس في اليوم الافتتاحي.

كما فاز الطائي 2-1 على الاتفاق اليوم الجمعة بفضل هدف مبكر لجي مبينزا وآخر للبديل محمد القنيعان بينما أحرز محمد الكويكبي هدف الاتفاق الوحيد.

وشهدت المباراة إصابة الحكم الرئيسي سامي الجريس بإعياء بسبب الطقس الحار على الأرجح ليكمل المباراة الحكم الرابع عبد الرحمن سلطان بعد نصف ساعة تقريبا.