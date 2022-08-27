التعاون يهزم الفتح بثنائية

تغلب التعاون على مضيفه الفتح 2 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وتقدم التعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق لياندر تاوامبا، قبل أن يضيف فهد الرشيدي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

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ويستضيف التعاون فريق النصر في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل، فيما يلعب الفتح مع مضيفه الباطن في المرحلة ذاتها.