النصر يسعى لانطلاقة قوية أمام الوحدة

يواجه نادي النصر يوم السبت نادي الوحدة الصاعد حديثاً في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بينما يحل الرائد ضيفا على أبها والفتح يستضيف التعاون.

وعلى "مرسول بارك" يسعى النصر للبدء بانطلاقة قوية في الموسم مع مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا عندما يستضيف نادي الوحدة، ويدخل نادي أصحاب الأرض اللقاء بعدة أسماء جديدة مثل الإيفواري غيسلان كونان الظهير الأيسر والبرازيلي لويس غوستافو لاعب الوسط وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا بالإضافة إلى صفقته المحلية الجديدة عبدالرحمن غريب القادم من أهلي جدة.

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وعلى الطرف الآخر يأمل الوحدة العائد من جديد إلى دوري المحترفين تثبيت أقدامه في البطولة مدعما بمدربه البوسني برونو أكرابوفيتش بالإضافة إلى الفرنسي بيغويل هداف الدوري التشيكي الموسم الماضي ورفاقه الجدد المغربيان فيصل فجر وحارس المرمى منير المحمدي وقائد كوستاريكا المدافع أوسكار دوارتي بالإضافة إلى عودة لاعبه البرازيلي أنسيلمو الذي مثل النصر الموسم الماضي معارا.

وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء يأمل الفتح تقديم نتيجة إيجابية عندما يواجه ضيفه التعاون الذي سيسعى بدوره إلى نسيان نتائج الموسم الماضي بعدما كان قريبا من مراكز الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

واستغنى الفتح عن حارسه الأوكراني ماكسيم كوفال ومهاجمه الكرواتي إيفان سانتيني ليتعاقد مع حارس المرمى السويدي ياكوب رينه والمدافع الإسباني فران فيليز والمهاجم البيروفي أليكس فاليرا فيما وقع التعاون مع المدرب البرازيلي بركليس شاموسكا مدرب أندية الفيصلي والهلال والشباب السابق وضم 3 لاعبين أجانب وهم حارس المرمى البرازيلي مايلسون بدلا من كاسيو والمدافع نالدو ولاعب الوسط فلافيو فيما حافظ على الكاميروني توامبا والمغربي أشرف المهديوي والمصري مصطفى فتحي والإسباني ألفارو ميدران والباراغوياني كاكو.

ويواجه أبها على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة ضيفه الرائد أملا في خطف النقاط رفقة مدربه الجديد البلجيكي سفين فاندربروك بطل كأس العرش المغربي 2020 وحارس مرماه الجديد الكاميروني ديفس إيباسي الذي وقع بدلا من المغربي عبدالعالي محمدي والمدافع العراقي سعد ناطق بينما دعم الرائد هجومه بجوليو تفاريس بطل كأس الملك 2021 مهاجم الفيصلي السابق وعدد من المحترفين الآخرين وهم المدافع البرازيلي بابلو سانتوس ولاعب الوسط الكرواتي داميان ديوكوفيتش وحارس المرمى الروماني سيلفيو وألكساندرو ميتريتا الجناح السابق لنادي أهلي جدة يقودهم الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السابق.