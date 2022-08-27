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بوبيندزا ومينا يسجلان في فوز الشباب على الباطن

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من الفرحة الشبابية

بوبيندزا ومينا يسجلان في فوز الشباب على الباطن

العربية.نت

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استهل الشباب مشواره في دوري روشن السعودي بقوة بعدما هزم ضيفه الباطن 3 - صفر في أولى جولات المسابقة.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض فاز الشباب على الباطن 3-صفر تعاقب على تسجيل ثلاثية الشباب، الغابوني آرون بوبيندزا (22) والبرازيلي كارلوس جونيور (48) والإسباني سانتي مينا(75).

ولعب الباطن بلاعبين أجنبيين بالإضافة إلى خمسة عناصر من الشباب بسبب عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي تمكنه من تسجيل الصفقات الجديدة.

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