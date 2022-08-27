بوبيندزا ومينا يسجلان في فوز الشباب على الباطن

استهل الشباب مشواره في دوري روشن السعودي بقوة بعدما هزم ضيفه الباطن 3 - صفر في أولى جولات المسابقة.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض فاز الشباب على الباطن 3-صفر تعاقب على تسجيل ثلاثية الشباب، الغابوني آرون بوبيندزا (22) والبرازيلي كارلوس جونيور (48) والإسباني سانتي مينا(75).

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ولعب الباطن بلاعبين أجنبيين بالإضافة إلى خمسة عناصر من الشباب بسبب عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي تمكنه من تسجيل الصفقات الجديدة.