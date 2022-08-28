النصر يعبر الوحدة بهدف أبوبكر

فاز النصر على الوحدة 1-صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم (دوري روشن) .

وسجل فينسنت أبو بكر هدف المباراة الوحيد للنصر في الدقيقة الثالثة.

مادة اعلانية

وفي مباراة أخرى، تغلب أبها على ضيفه الرائد 2 - 1.

وتقدم محمد سالم للرائد في الدقيقة 34، قبل أن يدرك عبد الفتاح آدم التعادل لأبها في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 60 سجل سعد بقير هدف الفوز لأبها.