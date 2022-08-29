.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشباب يتعاقد مع فهد المولد

  • الخط
فهد المولد
فهد المولد

الشباب يتعاقد مع فهد المولد

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع الدولي فهد المولد، قادما من صفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو أعلن عبره تعاقده مع الجناح السعودي، قائلا: الشباب يحتوي الفهد.

وخاض صاحب الـ "27 عاما" أكثر من 200 مباراة بقميص الاتحاد، كما ارتدى قميص ليفانتي الإسباني في تجربة قصيرة.

وفي الموسم الماضي لعب 21 مباراة بالدوري السعودي مع الاتحاد، سجل 3 أهداف وساهم في صناعة 3 أهداف أيضا، ويملك في رصيده 54 مباراة دولية حسب "ترانسفير ماركت".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أبرز الملفات الساخنة التي تنتظر ليز تراس خليفة جونسون المحتملة أبرز الملفات الساخنة التي تنتظر ليز تراس خليفة جونسون المحتملة
اكتشف المزيد