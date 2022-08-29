الشباب يتعاقد مع فهد المولد

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع الدولي فهد المولد، قادما من صفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.
ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو أعلن عبره تعاقده مع الجناح السعودي، قائلا: الشباب يحتوي الفهد.
مادة اعلانية
وخاض صاحب الـ "27 عاما" أكثر من 200 مباراة بقميص الاتحاد، كما ارتدى قميص ليفانتي الإسباني في تجربة قصيرة.
وفي الموسم الماضي لعب 21 مباراة بالدوري السعودي مع الاتحاد، سجل 3 أهداف وساهم في صناعة 3 أهداف أيضا، ويملك في رصيده 54 مباراة دولية حسب "ترانسفير ماركت".
اقرأ أيضاً
-
الرفاعي: مركز التحكيم ارتكب خطأ في تخفيض عقوبة المولدأكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً، أن مركز التحكيم الرياضي ارتكب خطأ بتخفيض عقوبة فهد ... رياضة سعودية
-
فهد المولد بين الإيقافين.. 69 مباراة و15 هدفاًلم يمض سوى عامين على انتهاء إيقاف فهد المولد مهاجم اتحاد جدة بسبب السقوط في اختبار المنشطات شهر مايو 2019، حتى تم إيقافه في ذات الشهر من العام الجاري ... رياضة سعودية
-
"فوروسيميد".. يلحق المولد بنجم برشلونة وحارس أياكستسببت مادة "فوروسيميد" في إيقاف الكثير من الرياضيين وحرمانهم لفترة طويلة من التواجد في المنافسات، باعتبارها مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية