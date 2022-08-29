الشباب يتعاقد مع فهد المولد

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع الدولي فهد المولد، قادما من صفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو أعلن عبره تعاقده مع الجناح السعودي، قائلا: الشباب يحتوي الفهد.

مادة اعلانية

وخاض صاحب الـ "27 عاما" أكثر من 200 مباراة بقميص الاتحاد، كما ارتدى قميص ليفانتي الإسباني في تجربة قصيرة.

وفي الموسم الماضي لعب 21 مباراة بالدوري السعودي مع الاتحاد، سجل 3 أهداف وساهم في صناعة 3 أهداف أيضا، ويملك في رصيده 54 مباراة دولية حسب "ترانسفير ماركت".