النصر يتعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس

أعلن النصر السعودي يوم الاثنين توقيع عقد مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس لينضم إلى قائمة الفريق في الموسم الحالي.
ويلعب غونزاليس (32 عاماً) في مركز قلب الدفاع، إذ بدأ مسيرته في راسينغ سانتاندير الإسباني وانتقل بعدها إلى ريال سرقسطة ومن ثم رحل إلى إسبانيول، وفي 2016 انضم إلى فياريال الإسباني الذي أعاره في 2019 إلى مرسيليا الفرنسي لمدة موسم.
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وبقي ألفارو في مرسيليا بين عامي 2020 وحتى 2022 قبل أن تنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين مطلع أغسطس الجاري.
ولم يسبق لألفارو أن مثل منتخب إسبانيا الأول، إذ اكتفى بالتواجد في منتخب تحت 21 عاماً والذي فاز ببطولة أوروبا عام 2013.
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