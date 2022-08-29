النصر يسد احتياجاته الفنية عبر لاعبي الدوري الفرنسي

اعتمد النصر السعودي على لاعبين سبق لهم التواجد في الدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تعاقد مع 4 لاعبين جدد جميعهم سبق لهم التواجد في أندية فرنسية.

وتعاقد النصر مع الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا السابق يوم الاثنين لينضم إلى الكولومبي دافيد أوسبينا، الإيفواري غيسلان كونان والبرازيلي لويز غوستافو.

مادة اعلانية

ويعتبر الكولومبي أوسبينا أكثر الرباعي لعباً في الدوري الفرنسي، إذ مثل فريق نيس في 189 مباراة عندما كان لاعباً في الفريق الجنوبي بين 2008 وحتى 2014 عندما قرر الانتقال إلى أرسنال اللندني.

ومنذ انتقال الإيفواري غيسلان كونان إلى ريمس في عام 2018 قادماً من الدوري البرتغالي، شارك الظهير الأيسر في 95 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 حتى انتقاله الشهر الماضي إلى النصر.

واختار المحور البرازيلي لويز غوستافو الانتقال إلى فرنسا في 2017 عقب 3 تجارب في ألمانيا مع هوفنهايم وبايرن ميونخ وفولفسبورغ، وقضى مع الفريق الأبيض والأزرق 67 مباراة بمسابقة الدوري الفرنسي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

وجاء الإسباني ألفارو غونزاليس كآخر المنضمين إلى النصر من الدوري الفرنسي، لعب مع مرسيليا 58 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.



وتضم قائمة النصر لاعباً سابقاً في الدوري الفرنسي وهو الكاميروني فنسنت أبوبكر الذي قضى 4 أعوام بالمناصفة بين لوريان وفالنسيان، وخاض 109 مباريات وسجل 26 هدفاً وصنع 18.