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إيقاف الشنقيطي وتغريم اتحاد جدة

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مهند الشنقيطي

إيقاف الشنقيطي وتغريم اتحاد جدة

العربية. نت

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قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، إيقاف مهند الشنقيطي، لاعب اتحاد جدة، لمدة شهرين وذلك لعدم انضمامه إلى قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاما.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر موقع اتحاد كرة القدم: تقرر إيقاف مهند الشنقيطي لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية على نادي الاتحاد قدرها 300 ألف ريال سعودي، والقرار نهائي غير قابل للاستئناف.

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