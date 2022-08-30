ألفارو عاشق البطاقات.. سخر من ميسي وطرد نيمار

يتمتع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الوافد الجديد إلى نادي النصر السعودي، بالشجاعة والقيادة، إلا أنه من نوعية اللاعبين الذين دائما ما يثيرون الجدل بداية من البطاقات الملونة التي يحصل عليها مرورا بشجاراته مع المنافسين وصولا إلى تصريحاته المثيرة.



وأعلن نادي العاصمة السعودية، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المدافع البالغ من العمر :32 عاما" في صفقة انتقال حر لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر، إذ ستكون رحلته الجديدة مع النصر الأولى للاعب خارج أوروبا، بعدما لعب لعدة أندية في إسبانيا وفرنسا.



وبدأ اللاعب مسيرته في بلاده مع راسينغ سانتاندير، حيث ولد في بوتس، إحدى بلديات منطقة كانتابريا، وقرر الانضمام إلى المراحل السنية في النادي القريب من مسقط رأسه، وظهر لأول مرة مع الفريق الرديف في موسم 2009-2010، وفي الموسم التالي تمت الاستعانة به للمشاركة مع الفريق الأول بدوري الدرجة الأولى "الليغا" ولعب 38 مباراة، ووقع على عقد احترافي لمدة 4 مواسم.



في يوليو 2012 وقع لنادي ريال سرقسطة مقابل 2 مليون يورو، وبعد 77 مباراة لعبها للفريق، تعاقد معه إسبانيول، خاض 82 لقاء، قبل أن يعلن فياريال تعاقده مع اللاعب السابق للمنتخب الإسباني تحت 21 عاما في الأيام الأخيرة من سوق صيف 2016 لمدة 4 سنوات، ولعب مع الفريق 111 مباراة.



وأعلن فياريال في يوليو 2019 إعارة المدافع لموسم واحد مع خيار الشراء إلى مارسيليا الفرنسي، وفي مايو 2020 أعلن النادي الفرنسي شراء عقد ألفارو وتواجد مع الفريق حتى إنهاء عقده في الصيف الحالي.



اتهام بالعنصرية

سلطت الأضواء على ألفارو في سبتمبر 2020، عندما اتهم البرازيلي نيمار، جناح باريس سان جيرمان، المدافع بالعنصرية خلال فوز مارسيليا على ملعب " حديقة الأمراء"، وادعى النجم البرازيلي أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب ألفارو ، خلال مباراة الفريقين في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت مشاجرة بين لاعبي الفريقين في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليطرد الحكم خمسة لاعبين.



وطرد نيمار بسبب توجيه ضربة إلى غونزاليس، وقد ادعى النجم البرازيلي أن الأخير وجه له إساءة عنصرية. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن لاعبي باريس سان جيرمان اشتكوا بالفعل من غونزاليس وأن نيمار قال: العنصرية ، لا. عدة مرات وأشار إلى لاعب مرسيليا.



وكان نيمار واحدا من خمسة لاعبين طردهم الحكم إثر مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، وقال لدى خروجه من أرض الملعب: كانت هذه إساءة عنصرية، لذلك وجهت له الضربة. وعقب المباراة، كتب نيمار عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" : نادم فقط على عدم توجيه ضربة لذلك الأحمق في وجهه.





وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نيمار، بعد أن فحص اللقطة التي أظهرت تصرف اللاعب البرازيلي، عبر نظام حكم الفيديو المساعد "فار". وقال نيمار : كان من السهل على نظام فار رصد عدائيتي. الآن أريد أن أراه يلتقط الصورة التي يناديني فيها ذلك العنصري بالقرد هذا ما أريد رؤيته.



ودافع مدافع مارسيليا عن نفسه، ونشر صورة له مع زملائه أصحاب البشرة الملونة، صباح اليوم التالي، وكتب على "تويتر": لا يوجد مكان للعنصرية هنا، هؤلاء زملائي وأصدقائي وأتعامل معه بشكل يومي، لكن بعض الأحيان عليك أن تتعلم كيف تتقبل الخسارة داخل الملعب، يا لها من 3 نقاط يا رفاق، شكرا يا عائلتي.



ورد نيمار عليه: أنت لست برجل لتعترف بخطأك، فالخسارة جزء من الرياضة، والآن تقحم العنصرية في حياتنا، لا، أنا لا أوافق، ولا أحترمك، أنت لا تملك شخصية، كن رجلا.



سخريته من ميسي



قصة ألفارو مع نيمار لم تكن الأولى، فخلال الفترة التي قضاها مع إسبانيول، كان قد دخل بالفعل في مشاحنات مع ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، خلال ديربي كاتالونيا، وكشف ألفارو عن تفاصيل ما حدث بينه وبين ميسي، في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو": كانت فترة خضنا فيها 3 مباريات ديربي متتالية، بين إسبانيول وبرشلونة، اعتدنا على المزاح بعضنا البعض، قلت له: أنت حقا صغير الحجم، نظر إلي وأجاب: أنت سيء حقاً في كرة القدم، وقلت له: نعم، كلانا على حق.







"مثل السم"



قال الكونغولي سيدريك باكامبو عن زميله في فياريال ومارسيليا، قائلا: في الواقع هناك نوعان من ألفارو، الذي داخل الملعب هو مثل السم، تواجه مدافعا قاسيا مع الكثير من العدوانية، أما الشخص الموجود خارج الملعب، عبارة عن شخص كريم، بالنسبة لي هو أفضل مدافع لعب ضده، ودائما ما أراهن عليه، يمكن أن تذهب معه إلى الحرب وعيناك مغمضتان.





مشاركات قليلة



على الرغم من المسيرة الطويلة في الملاعب الإسبانية، ومن البداية المميزة مع مارسيليا، إلا أن ألفارو عانى في الموسم الماضي من قلة المشاركة، وخاض 11 مباراة مع فريقه السابق، وكانت آخر مباراة له بالدوري الفرنسي في 4 ديسمبر 2021 ضد ستاد بريست.



الخلاف مع سامباولي



لفتت التقارير الإعلامية إلى أن عدم مشاركته في الفترة الأخيرة مع مارسيليا، يعود إلى أن المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي لم يكن يريده، وأن العلاقة بينهما تدهورت، حسب إذاعة "مونت كارلو".



وعن قلة مشاركاته، قال ألفارو في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: لا أعرف ماذا يحدث، ما أعرفه أنهم جددوا عقدي في مايو 2021، ومن هناك بدأت المشاكل، اضطررت إلى خفض راتبي في 31 أغسطس حتى يتمكنوا من تسجيل اللاعبين، وعلى الرغم من أن ذلك يؤلمني لكنني فقلت ذلك لأنني قائد ثالث في الفريق، كنت أتمنى أن يحترمني النادي، ومن الواضح أن تواجدي في الدكة ليس قرارا رياضيا، لأنني قدمت أفضل موسمين، وأشعر بأنني في أفضل حالة من الناحية الجسدية.



توترات



في نوفمبر 2020، عاش مارسيليا وضعا صعبا وسلسلة من النتائج السلبية ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، وفي إحدى الأيام انتظر عدد كبير من المشجعين اللاعبين عندم صعودهم إلى الحافلة، واتجه ألفارو للمشجعين وخفف التوترات وتحدث معهم.



كما عرف عن المدافع تصريحاته المثيرة ، إذ قال بعد إحدى المباريات التي تعثر فيها مارسيليا: علينا أن نحترم القميص، القتال والركض داخل أرض الملعب مفقود، لم نفعل شيئا اليوم، نحن بحاجة إلى المزيد من الطموح، لا يوجد عذر.



وأصيب في يناير 2021 بمقذوف أطلقته جماهير مارسيليا، عندما كانت جماهير النادي تتواجد خارج مقر النادي قبل استقبال رين، وفي خضم الفوضى، تم إطلاق المقذوفات "الألعاب النارية" في اتجاه المبنى الذي يتواجد فيه اللاعبون، أحدهم ضرب ألفارو في ظهره، ورغم التوترات، لم يترد اللاعب في التواصل مع الجماهير لوضع حد للعنف، قائلا: جئت إلى مارسيليا بسبب تاريخه والشغف الذي يحيط بهذه المدينة الرائعة، كلنا نحب هذا النادي، لكن ما عشناه اليوم يجب ألا يحدث مرة أخرى.







لا يعرف البطولات



خاض البالغ من العمر "32 عاما" 406 مباراة في مسيرته على مستوى الأندية، ورغم ذلك لم يتمكن من الظفر بأي بطولة مع أي ناد، وكان اللقب الوحيد مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما عندما توج بكأس أوروبا في 2013.



البطاقات

قالت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني عن اللاعب: غونزاليس جندي، إنه لا يكل، قلب الدفاع عدواني وشجاع ويتمتع بالقيادة، لكنه يحصل على الكثير من البطاقات التي وصل عددها إلى 154 بطاقة صفراء، و 3 بطاقات حمراء بشكل مباشر، وطرد 3 مرات أيضا بعد حصوله على البطاقة الصفراء مرتين في 3 مباريات.



