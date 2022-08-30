أهلي جدة يواصل نتائجه المخيبة ويخسر من الأخدود

واصل أهلي جدة نتائجه المخيبة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد خسارته أمام مضيفه الأخدود بهدفين دون رد يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.
وسجل مصلح الشيخ هدف أصحاب الأرض الأول في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وبعد 9 دقائق من بداية الحصة الثانية سجل الغيني عثمان باتو الهدف الثاني.
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وحصد الأخدود نقطته السادسة من مباراتين، بينما يملك أهلي جدة نقطة واحدة من تعادله في الجولة الأولى أمام القيصومة ليحل في المركز 14 في المسابقة.
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