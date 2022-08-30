إدارة الهلال: قرار مركز التحكيم الرياضي غير مستغرب

أبدت إدارة الهلال السعودي في بيان رسمي أصدرته يوم الثلاثاء عدم استغرابها من قرار مركز التحكيم الرياضي بخصوص قضية توقيع محمد كنو مع النادي والنصر وتأييد قرار منع الهلال من التسجيل وإيقاف اللاعب 4 أشهر بالإضافة إلى تعويض النصر أكثر من 20 مليون ريال سعودي.

وقالت إدارة الهلال في بيانها الذي نشرته على "تويتر": يشير مجلس إدارة النادي إلى عدم استغرابه من تلقي قرار مركز التحكيم الرياضي في هذا التوقيت المتأخر ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالاً لما ذكره النادي في بيانه يوم 13 أغسطس الجاري.

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وأشار الهلال في بيانه السابق إلى ما سمّاه: بطء المركز في الإجراءات سواء في قيد المنازعة والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى إصداره قراراً بالرفض وتراخيه في تحديد مواعيد الرد قبل إصداره بياناً إعلامياً لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر.

وواصل الهلال في بيانه الصادر يوم الثلاثاء: يؤكد مجلس الإدارة أن تركيز النادي حالياً ينصب نحو تجهيز الفريق للاستحقاقات القادمة بدءاً من مواجهة الفيحاء والتي سيخوضها خلال أقل من 48 ساعة منذ تلقيه القرار المجحف، ويشدد على أنه لن يدحر جهداً في مساعيه المتواصلة نحو الحفاظ على حقوق النادي على الأصعدة كافة.

وختم الهلال بيانه: يذكر أن النادي تلقى قراراً من غرفة فض المنازعات نص على إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي للطرف الآخر بإجمالي 27 مليون ريال والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية مدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار وذلك أثناء إجازة عيد الفطر الماضي.