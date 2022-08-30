الهلال والفيحاء.. مواجهة عنوانها "الثأر"

يأمل الهلال فك عقدة الفيحاء يوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، فيما يسعى الباطن والفتح إلى محو خسارتهما في الجولة السابقة عندما يتواجهان ضمن مباريات اليوم نفسه.

ويستضيف الهلال نادي الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" أملا في مواصلة انتصاراته وسعيا لفك العقدة التي لازمته أمام النادي البرتقالي منذ قدوم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق العاصمي.

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وتعاقد الهلال مع دياز في فبراير الماضي وحينها لم يخسر الفريق الأزرق سوى مواجهتين في المسابقات المحلية من أصل 22 كانت الأولى في سباقه نحو اللقب مع الاتحاد ضمن الجولة التاسعة عشرة من المسابقة أمام الفيحاء بهدف سامي الخيبري، قبل أن يتواجه الفريقان مجددا في نهائي مسابقة كأس الملك الأخيرة ويفوز الفيحاء بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بركلات الترجيح.

وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن يأمل أصحاب الأرض الذين لم يستطيعوا قيد صفقاتهم الصيفية نظراً لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية في البدء بجمع النقاط بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى أمام الشباب في الرياض، فيما سيحاول الضيف الفتح الذي خسر على أرضه أمام التعاون بثنائية، الانطلاقة مجددا ومحاولة تعويض الخسارة التي تلقاها في افتتاحية المسابقة.