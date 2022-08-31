أبها يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام الشباب

يستضيف أبها نادي الشباب ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي يوم الخميس آملا في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الفريق العاصمي بينما يتواجه الرائد والوحدة بهدف تجاوز خسارتيهما السابقة في الجولة الأولى.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يأمل أصحاب الأرض الحفاظ على نتائجه الإيجابية أمام الشباب بعدما استطاع الفوز عليه في ذهاب الموسم الماضي في الملعب نفسه بهدفي التونسي سعد بقير والهولندي ميتشل تي فريدي قابلها هدف للأرجنتيني بانيغا فيما تعادل إيابا في الرياض بهدف حسن القيد وعبدالرحمن البركة بالخطأ في مرماه.

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واستطاع كلا الفريقين تحقيق النقاط الثلاث في المباراة الأولى بعدما فاز الشباب على الباطن بثلاثية نظيفة أحرزها الغابوني أرون بوبنزا والبرازيلي كارلوس جونيور والإسباني سانتي مينا، فيما سجل لأبها عبدالفتاح آدم المعار من النصر والتونسي سعد بقير أمام الرائد.

وعلى مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة يسعى الرائد والوحدة إلى البدء بتحقيق الانتصارات ومحو نتيجتهما السلبية في الجولة الماضية بعد خسارتهما من أبها والنصر تباعا.