التعاون يتعاقد مع زياد الصحافي بنظام الإعارة

أعلن نادي التعاون يوم الأربعاء تعاقده مع المدافع الدولي زياد الصحافي قادما من اتحاد جدة بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023.

ونشر التعاون عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تعاقده مع المدافع الدولي حتى نهاية الموسم الحالي، وكان الاتحاد جدد تعاقده مع زياد في أبريل الماضي حتى 2025.

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وتدرج زياد في الفئات السنية للاتحاد وصولا للفريق الأول في 2015 وتوج ببطولتي كأس الملك 2018 وكأس ولي العهد 2017 كما حصل على مشاركته الدولية الأولى في 2019 أمام المنتخب الإماراتي وديا وشارك في مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.