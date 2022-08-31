الرفاعي: تداعيات قضية كنو ستستمر

كشف أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مخولة بإصدار عقوبات تأديبية على إداريين في نادي الهلال بعد ثبات تحريض اللاعب محمد كنو على فسخ عقده مع النصر.

وأوضح الرفاعي في لقاء مع "في المرمى": العقوبة الرياضية أخذت مجراها في التنازع التعاقدي ولكن هناك عقوبة أخرى متعلقة بمخالفة أحكام لائحة الاحتراف في العقوبة التأديبية وثبات تحريض اللاعب لفسخ العقد بعد أن ثبتت عقوبة المنع من التسجيل لفترتين متتاليتين على الهلال ما يعني أن هناك إداريين متورطين من داخل النادي .

مادة اعلانية

وأضاف الرفاعي: الهلال سيغرم بما لا يزيد عن مليون ريال واللاعب بما لا يزيد عن 300 ألف ريال وسوف يتم التحقيق مع الأشخاص المتورطين في القضية وقد نجد عقوبات مشابهة لما حدث في عقوبة حامد البلوي ومشعل السعيد واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ما يعني أن قضية الاتحاد شهدت الحكم في الشق التأديبي وتبقى الشق الرياضي منظورا في "فيفا" بينما في قضية الهلال والنصر الحكم صدر في الشق الرياضي بينما ما زال الحكم في الشق التأديبي لم يصدر. وربما نشاهد إداريين في الهلال من الأشخاص الذين تورطوا وثبت تحريضهم للاعب يعاقبوا بغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال وإيقاف لا يزيد عن 6 أشهر ولجنة الاحتراف هي المخولة في إصدار هذه العقوبات التأديبية.

واختتم الرفاعي: تعلق العقوبة خارج النشاط الرياضي في قضية اللاعب محمد كنو والعقوبة التأديبية تستمر حتى أثناء توقف النشاط الرياضي بينما العقوبة الرياضية تفعل أثناء النشاط الرياضي.