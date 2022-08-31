الفتح يهزم الباطن بخماسية نظيفة

اكتسح الفتح مضيفه الباطن 5 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي معوضا خسارته في الجولة الماضية.
وتقدم مروان سعدان للفتح في الدقيقة 17 قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الثاني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول صفر - 2.
مادة اعلانية
وفي الدقيقة 62 سجل باتنا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما أضاف بيتروس الهدف الرابع واختتم فراس البريكان خماسية الفتح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وحصد الفتح أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي بعدما خسر في المرحلة الأولى أمام التعاون صفر - 2 فيما تلقى الباطن الهزيمة الثانية بعدما خسر صفر - 3 أمام الشباب في المرحلة الأولى.
اقرأ أيضاً
-
التعاون يهزم الفتح بثنائيةتغلب التعاون على مضيفه الفتح 2 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).وتقدم التعاون في ... رياضة سعودية
-
بداية البطل.. التعثر من نصيب الفتح والنصريأمل لهلال مواصلة سجله المثالي في حصد النقاط الثلاث في المباراة الأولى التي تلي تتويجه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين عندما يلعب على ملعب الأمير محمد ... رياضة سعودية
-
دونيس: الفتح يعاني.. وعلاقتي بالهلال مميزةكشف اليوناني جيورجيوس دونيس مدرب نادي الفتح أن فريقه يعاني حينما يلعب على أرضه في الأحساء، مشيراً إلى أن علاقته بناديه السابق الهلال مميزة.ويلتقي ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية