الفتح يهزم الباطن بخماسية نظيفة

اكتسح الفتح مضيفه الباطن 5 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي معوضا خسارته في الجولة الماضية.

وتقدم مروان سعدان للفتح في الدقيقة 17 قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الثاني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول صفر - 2.

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وفي الدقيقة 62 سجل باتنا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما أضاف بيتروس الهدف الرابع واختتم فراس البريكان خماسية الفتح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحصد الفتح أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي بعدما خسر في المرحلة الأولى أمام التعاون صفر - 2 فيما تلقى الباطن الهزيمة الثانية بعدما خسر صفر - 3 أمام الشباب في المرحلة الأولى.