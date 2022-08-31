المولد: عرض الاتحاد "مخجل".. وأرادوا رحيلي إلى الأهلي

كشف فهد المولد مهاجم الشباب السعودي الجديد أن إدارة اتحاد جدة، ناديه السابق، حاولت نقله إلى الغريم التقليدي الأهلي منتصف الموسم الماضي دون علمه، مشيراً إلى أن العرض الذي تم تقديمه له لتمديد عقده مع الاتحاد كان مخجلاً.
وانتقل المولد إلى الشباب كلاعب حر الأسبوع الماضي بعدما تم تخفيض عقوبته من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي عقب سنوات قضاها في صفوف اتحاد جدة.
وقال المولد لبرنامج "في المرمى": ادارة الاتحاد لم تتحدث معي بعد قرار إيقافي ولم تتصل بي عقب قرار البراءة، وبالنسبة للتمديد، قدم لي عرض قبل عقوبة الإيقاف، وكان عرضاً مخجلاً.
وواصل: بعدما دخلت الفترة الحرة من عقدي تواصلت مع إدارة الشباب لكن وقتها كنت شبه متفق مع الاتحاد على البقاء، لكن بعد قرار البراءة تواصل معي الشبابيون وتكللت المفاوضات بالنجاح.
وأسهب المولد في تفاصيل موسمه الأخير مع اتحاد جدة وقال: تفاجأت في منتصف الموسم الماضي أنني كنت سأنتقل إلى نادي الأهلي باتفاق مع إدارة الاتحاد دون علمي، حينها شعرت بأن أيامي في الاتحاد شارفت على نهايتها.
-
الشباب يتعاقد مع فهد المولدأعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع الدولي فهد المولد، قادما من صفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.ونشر الشباب عبر حسابه ... رياضة سعودية
-
فهد المولد بين الإيقافين.. 69 مباراة و15 هدفاًلم يمض سوى عامين على انتهاء إيقاف فهد المولد مهاجم اتحاد جدة بسبب السقوط في اختبار المنشطات شهر مايو 2019، حتى تم إيقافه في ذات الشهر من العام الجاري ... رياضة سعودية
-
اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات توقف فهد المولد 18 شهراًأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يوم الثلاثاء إيقاف فهد المولد لاعب اتحاد جدة 18 شهراً لثبوت تعاطيه مادة محظورة.وجاء في بيان لجنة الرقابة ... رياضة سعودية