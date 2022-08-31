المولد: عرض الاتحاد "مخجل".. وأرادوا رحيلي إلى الأهلي

كشف فهد المولد مهاجم الشباب السعودي الجديد أن إدارة اتحاد جدة، ناديه السابق، حاولت نقله إلى الغريم التقليدي الأهلي منتصف الموسم الماضي دون علمه، مشيراً إلى أن العرض الذي تم تقديمه له لتمديد عقده مع الاتحاد كان مخجلاً.

وانتقل المولد إلى الشباب كلاعب حر الأسبوع الماضي بعدما تم تخفيض عقوبته من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي عقب سنوات قضاها في صفوف اتحاد جدة.

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وقال المولد لبرنامج "في المرمى": ادارة الاتحاد لم تتحدث معي بعد قرار إيقافي ولم تتصل بي عقب قرار البراءة، وبالنسبة للتمديد، قدم لي عرض قبل عقوبة الإيقاف، وكان عرضاً مخجلاً.

وواصل: بعدما دخلت الفترة الحرة من عقدي تواصلت مع إدارة الشباب لكن وقتها كنت شبه متفق مع الاتحاد على البقاء، لكن بعد قرار البراءة تواصل معي الشبابيون وتكللت المفاوضات بالنجاح.

وأسهب المولد في تفاصيل موسمه الأخير مع اتحاد جدة وقال: تفاجأت في منتصف الموسم الماضي أنني كنت سأنتقل إلى نادي الأهلي باتفاق مع إدارة الاتحاد دون علمي، حينها شعرت بأن أيامي في الاتحاد شارفت على نهايتها.