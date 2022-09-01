الطائي وضمك يستهدفان الانطلاقة المثالية أمام العدالة والخليج

يستضيف الطائي نادي العدالة يوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بهد الوصول إلى النقطة السادسة، فيما يسعى الضيوف إلى تصحيح المسار بعد خسارة الجولة الماضية، كما يشهد اليوم نفسه مباراة ضمك أمام الخليج.

وفي ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل سيسعى الطائي إلى تحقيق فوزه الثاني ومواصلة سجله المثالي بعد فوزه في اللقاء الأول أمام الاتفاق بهدفي الكونغولي غاي مبينزا ومحمد القنيعان مقابل هدف لمحمد الكويكبي، فيما تعرض العدالة لخسارة على ملعبه أمام الاتحاد وصيف النسخة السابقة بثلاثة أهداف نظيفة.

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وسيحاول ضمك مواصلة انطلاقته في المسابقة عندما يستقبل الخليج في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، إذ فاز أصحاب الأرض بالمواجهة الماضية على الفيحاء بهدف الكرواتي دوماغوي أنتوليتش، بينما خسر الخليج أولى مواجهاته من الهلال حامل اللقب بهدفي المالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو.