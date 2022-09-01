الهلال يفك عقدة الفيحاء بهدفي ماريغا وإيغالو

فك الهلال عقدة ضيفه الفيحاء بالفوز عليه 2 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي.
ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة في انتظار باقي نتائج المرحلة الثانية، فيما تلقى الفيحاء الهزيمة الثانية على التوالي ليحتل المركز الرابع عشر .
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وتقدم موسى ماريغا للهلال في الدقيقة 69، قبل أن يضيف أوديون إيغالو الهدف الثاني في الدقيقة 86.
وكان الهلال فشل في الفوز على الفيحاء في 3 مواجهات جمعتهما الموسم الماضي، إذ تعادلا ذهابا في الرياض سلبا قبل أن يخسر الأزرق إيابا ويحتل الأخير وصافة بطولة كأس الملك أمام البرتقالي بركلات الترجيح.
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