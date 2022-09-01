ميتريتا يمنح الرائد نقاط الوحدة

فاز الرائد على ضيفه الوحدة 1 – صفر يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي.
وسجل ألكسندرو ميتريتا هدف المباراة الوحيد للرائد في الدقيقة 62.
وحقق الرائد أول نقاطه في المسابقة بعد خسارته أمام أبها 2-1 في الجولة السابقة، بينما خسر الوحدة للمرة الثانية على التوالي عقب خسارته أمام النصر بهدف دون رد.
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