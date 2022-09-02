أبو راشد: اتفقنا أن يستمر وليد معاذ رئيساً حتى نهاية الموسم

أكد خالد أبو راشد العضو الذهبي في نادي أهلي جدة أن الأعضاء الذهبيين اتفقوا الطلب من وزارة الرياضة استمرار وليد معاذ رئيسا لمجلس إدارة النادي الغربي حتى نهاية الموسم وأنهم لن يعقدوا أي جمعية عمومية غير عادية في المدة نفسها.
وكشف أبو راشد خلال لقاء مع "في المرمى": غالبية الأعضاء الذهبيين رشحوا وليد معاذ رئيسا للنادي، ونعلن كغالبية الأعضاء عدم عقد جمعية عمومية غير عادية طوال الموسم وأن يستمر تكليف وليد معاذ رئيسا للنادي حتى نهاية الموسم.
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وأضاف: نعمل على أن نكون فريقا واحدا بدءا من الإدارة والأعضاء الذهبيين والجماهير، ومن الأفضل أن الأصوات توزعت بين عدد من الأعضاء ولم تبق بيد عضو واحد.
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