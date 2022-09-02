الشباب يهزم أبها برباعية.. ويواصل نتائجه الكبيرة

واصل الشباب انتصاراته الكبيرة بعد فوزه على مضيفه أبها صفر - 4 يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وافتتح الأرجنتيني كرستيان غوانكا أول أهداف المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة 25 قبل أن يستغل الإسباني سانتي مينا خطأ الحارس الكاميروني ديفس إيباسي ويسجل الثاني في الدقيقة 39 ويضيف كارلوس جونيور الثالث قبل دقيقة من انتهاء الشوط الأول، واختتم هتان باهبري أهداف المباراة عند الدقيقة 90.
مادة اعلانية
ويستضيف الشباب نادي الطائي في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء فيما يواجه أبها نادي الوحدة على "ملعب الشرائع".
اقرأ أيضاً
-
مدرب الشباب.. نشأ في خيريز وهزم ريال مدريدفيديو الرياضة
-
أبها يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام الشبابيستضيف أبها نادي الشباب ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي يوم الخميس آملا في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الفريق العاصمي بينما يتواجه ... رياضة سعودية
-
الشباب يتعاقد مع فهد المولدأعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع الدولي فهد المولد، قادما من صفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.ونشر الشباب عبر حسابه ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية