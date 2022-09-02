الشباب يهزم أبها برباعية.. ويواصل نتائجه الكبيرة

واصل الشباب انتصاراته الكبيرة بعد فوزه على مضيفه أبها صفر - 4 يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وافتتح الأرجنتيني كرستيان غوانكا أول أهداف المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة 25 قبل أن يستغل الإسباني سانتي مينا خطأ الحارس الكاميروني ديفس إيباسي ويسجل الثاني في الدقيقة 39 ويضيف كارلوس جونيور الثالث قبل دقيقة من انتهاء الشوط الأول، واختتم هتان باهبري أهداف المباراة عند الدقيقة 90.

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ويستضيف الشباب نادي الطائي في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء فيما يواجه أبها نادي الوحدة على "ملعب الشرائع".