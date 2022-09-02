الطائي يهزم العدالة بهدف حرزان

فاز الطائي على العدالة 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم (دوري روشن).
وسجل محمد محسن حرزان هدف المباراة الوحيد للطائي في الدقيقة 15.
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ورفع الطائي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل العدالة المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط.
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