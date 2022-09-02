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الطائي يهزم العدالة بهدف حرزان

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من لقاء الطائي والعدالة

الطائي يهزم العدالة بهدف حرزان

الرياض - د ب أ

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فاز الطائي على العدالة 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

وسجل محمد محسن حرزان هدف المباراة الوحيد للطائي في الدقيقة 15.

ورفع الطائي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل العدالة المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط.

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