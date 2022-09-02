النصر يواجه التعاون.. الاتحاد يلاقي الاتفاق

تختتم، يوم السبت، منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يحل النصر ضيفا على التعاون، فيما يواجه الاتحاد فريق الاتفاق.
ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لقاء التعاون والنصر، ويبحث الفريقان عن الفوز الثاني، بعد انتصار الضيوف على الوحدة في الجولة الأولى، كما كسب التعاون فريق الفتح، وكانت لقاءات الموسم الماضي بين الفريقين انتهت لصالح النصر.
وفي اللقاء الثاني، يستضيف الاتحاد على الملعب الجوهرة في جدة نظيره الاتفاق في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي.
واستهل اتحاد جدة مشواره في البطولة، بفوز كبير أمام العدالة، بثلاثية دون رد، ويريد مواصلة الانتصارات تحت قيادة مدربه نونو سانتو لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، بينما خسر الاتفاق من الطائي بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ويرغب تصحيح المسار ومصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد.
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